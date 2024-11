Lange war es still um Gil Ofarim (42), der Sänger mit jüdischen Wurzeln war im vergangenen Jahr in einen Rechts-Skandal verwickelt und verschwand daraufhin von der Bildfläche. Im März 2022 wurde der 42-Jährige von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung und Verleumdung angeklagt.

Gil Ofarim: Schwere Anschuldigungen gegen Leipziger Hotel und ehemaligen Manager

Doch was ist passiert? Ofarim war nach eigenen Angaben Opfer von antisemitischen Anfeindungen geworden. Er sei er vom Personal eines „WestIn“ Hotels in Leipzig daran gehindert worden, einzuchecken, berichtet er in einem Instagram-Video. Außerdem sei aufgefordert worden, seine Kette mit einem Davidstern, einem wichtigen Symbol des Judentums, einzustecken. Und: Der Rezeptionist habe mehrfach andere Wartende vorgezogen. Als er an der Reihe gewesen sei, berichtet der Sänger in seinem Video, habe jemand aus einer anderen Ecke des Raums gerufen: „Pack deinen Stern ein!“ Der Rezeptionist solle gesagt haben, wenn er den Davidstern wegpacke, dürfe er einchecken. Am Ende des Videos war Ofarim den Tränen nahe.

Erste Zweifel an seiner Darstellung des Antisemitismus-Vorfalls kamen auf, nachdem die „Bild“-Zeitung Mitte Oktober unter Berufung auf tonlose Überwachungsvideos aus dem Hotel berichtet hatte, dass Ofarims Kette mit dem Davidstern angeblich gar nicht zu sehen gewesen war. Im Laufe des Prozesses flog die Lüge auf und das Verfahren gegen einen Leipziger Hotelmitarbeiter, der im Zentrum von Ofarims Antisemitismus-Vorwürfen stand, wurde eingestellt. Der Musiker entschuldigte sich vor Gericht bei dem Manager und löschte das besagte Video.

Gil Ofarim: Er will wieder auf den großen Bühnen stehen

Rund ein Jahr später plant der Sänger nun sein musikalisches Comeback, wie er in einem aktuellen Video auf Instagram verkündet. Er habe sich eine Auszeit genommen, das Geschehene reflektiert und sich zudem professionelle Hilfe gesucht. Er bitte um die Vergebung seiner Fans und eine zweite Chance.

Wie die „Bild“ berichtet, will der 42-Jährige gemeinsam mit seiner Band in einem Club in Bochum auftreten, der Termin sei für den 17. April 2025 festgesetzt. Ob Ofarim bis dahin sein zerschlagenes Image wieder aufpolieren kann, ist fraglich. User in den Kommentaren zeigen sich wenig begeistert von dem Video, in dem er seine Erklärung abliest.