So hatte sich Prinz Harry (40) seinen Besuch in New York wohl nicht vorgestellt: Der jüngere Bruder von Prinz William (42) wollte eigentlich nur Werbung für die Invictus Games machen und landete prompt im Tattoo-Studio. Dort traf der Royal auf US-Rapper Jelly Roll (39).

Erstes Tattoo für Prinz Harry

Eigentlich wollte der Zweifach-Vater ihn als Musiker für die Veranstaltung in Vancouver gewinnen, doch dieser wollte ihm im Gegenzug dafür sein erstes Tattoo stechen. „Ich konnte es gar nicht glauben, als sie mich angerufen und gesagt haben, dass Prinz Harry sein erstes Tattoo von mir haben will“, begrüßt der Musiker den britischen Royal begeistert.

Der 40-Jährige zeigt sich sichtlich verwirrt,: „Warum trägst du Handschuhe?“ Ich kann mir doch kein Tattoo stechen lassen.“ Nach einigen Minuten des Zögerns ließ Prinz Harry Jelly Roll doch Hand anlegen und entscheidet sich für eine Stelle am Hals. „Aua, das tut weh“, beschwert sich der Zweifach-Papa bereits zu Beginn.

Nach den überstandenen Schmerzen prangt dort aber keine Hommage an die Invictus Games, sondern der Schriftzug „I am Jelly Roll“ (Ich bin Jelly Roll). „Du hast deinen Namen auf meinen Hals tätowiert?“, ist Harry außer sich.

Nach der ungewollten Aktion ist Prinz Harry aber noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen, es handelte sich lediglich um eine Werbeaktion für die Veranstaltung am 16. Februar. Im Nachhinein können wohl beide Akteure darüber lachen.