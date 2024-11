Mit 45 Jahren wurde Florian David Fitz, bekannt aus Filmen wie „Vincent will Meer“ und „Der Vorname“, Vater von Zwillingen. In einem Interview beschrieb er das späte Vaterglück als „großes Abenteuer“ und gestand, dass es Momente gab, in denen er sich „in die Hosen gemacht“ habe. Doch sobald die Kinder da waren, seien alle Ängste verflogen. Und er befindet sich altersmäßig an der Untergrenze, wenn er von „späten Vaterfreuden“ spricht: Robert De Niro mit 79 Jahren, Al Pacino mit 83, Heinz Hoenig, Chris Noth, Peter Maffay, Richard Gere mit 69, Jeff Goldblum mit 62, Clint Eastwood mit 66 Jahren oder Steve Martin mit 67 wurden noch viel später Väter.

Robert De Niro, der zweifache Oscar-Preisträger betonte in Interviews stets, dass er trotz seines Alters aktiv am Leben seiner Kinder teilnimmt und die Zeit mit ihnen genießt. De Niros Credo: „Je älter man wird, desto komplizierter werden die Dinge. Es ist fast therapeutisch, einfache Dinge mit den Kindern zu tun.“

Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig wurde mit 70 Jahren erneut Vater. Über das Älterwerden äußerte er sich in einem Interview sehr positiv: „Ich habe keine Angst vorm Alter und finde, jede Falte in meinem Gesicht ist eine Erzählung aus meinem Leben.“

Auch Chris Noth, bekannt als Mr. Big aus „Sex and the City“, hielt erst mit 65 Jahren sein zweites Kind im Arm. Er teilte auf Instagram seine Freude mit seinen Followern: „Vom Himmel herab kommt unser zweiter Sohn.“

Rocklegende Peter Maffay wurde mit 69 Jahren Vater einer Tochter. Er betonte in einem Interview, dass er sich bewusst für die späte Vaterschaft entschieden habe, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ihm seien aber auch die Gefahren und Nachteile bewusst: „Ich möchte den Abiturball meiner Tochter unbedingt noch erleben!“

Vor- und Nachteile der späten Vaterschaft

Reife und Erfahrung: Ältere Väter bringen oft mehr Lebenserfahrung und Geduld mit, was sich positiv auf die Erziehung auswirken kann.

Finanzielle Stabilität: Mit fortgeschrittenem Alter haben viele Männer eine gefestigte Karriere und können ihren Kindern finanzielle Sicherheit bieten.

Gesundheitliche Bedenken: Mit steigendem Alter erhöht sich das Risiko für gesundheitliche Probleme, die die aktive Teilnahme am Leben der Kinder beeinträchtigen können.

Generationsunterschiede: Ein großer Altersunterschied kann zu unterschiedlichen Interessen und Verständnissen zwischen Vater und Kind führen.