Sieht so aus, als ob es eine Preisverleihungssaison für Saoirse Ronan wird. Der irisch-amerikanischen Schauspielerin werden nämlich zwei Oscar-Nominierungen zugetraut – als beste Hauptdarstellerin für „The ­Outrun“ und als beste Nebendarstellerin für „Blitz“. Die 30-Jährige hat bereits vier Oscar-Nominierungen auf dem Konto, für „Atonement“ (2007), „Brooklyn“ (2016), „Ladybird“ (2018) und „Little Women“ (2020).

„The Outrun“ (dt. „Nachtlichter“, 2016) basiert auf den gleichnamigen Memoiren von Amy Liptrot (38). Darin beschreibt die schottische Journalistin und Autorin ihre Abkehr vom ausschweifenden Leben in London und ihren Alkohol- und Drogenentzug, den sie auf ihrer Heimatinsel Orkney fortsetzt. Regie führte die Deutsche Nora Fingerscheidt („Systemsprenger“).

Der Film folgt der Schottin Rona, die frisch aus der Reha auf die wilden Orkney-Inseln heimkehrt, nachdem sie mehr als ein Jahrzehnt weg war. Während sie die dramatische Landschaft, in der sie aufwuchs, wiederentdeckt, vermischen sich Erinnerungen an ihre Kindheit mit den jüngsten Ereignissen, die sie auf den Weg der Besserung gebracht haben.