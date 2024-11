Hier und da eine kleine Aufmerksamkeit bzw. ein Geschenk hält eine Beziehung harmonisch. Verfügt man über die entsprechenden Mittel, muss minimalistisch aber nicht das Credo sein – dann darf auch gerne größer gedacht werden. So auch bei den Müllers. Da Lisa Müller seit Anfang des Jahres eine Pilotinnenausbildung absolviert, hat sich FC-Bayern-Spieler Thomas Müller ein besonderes Geschenk überlegt: einen Privatjet.

Thomas Müllers Geschenk ist Millionen Euro wert

Wie das Society-Magazin „bunte.de“ berichtet, hat der Star des FC Bayern München gemeinsam mit Jörg Baustetter, Chef des Charterunternehmens Inflight, das Flugzeugmodell PC-12/45 der Marke Pilatus aus dem Jahr 2004 gekauft. Der Verkaufswert dieses Typs liegt aktuell bei rund 2,4 Millionen Euro.

Mit dem Geschenk dürfte er seiner Ehefrau wohl eine große Freude machen. Auf Instagram verkündete sie Anfang des Jahres, dass sie nun eine „neue Herausforderung“ annehmen würde. Ihren Ausbildnern wünschte sie „starke Nerven und einen guten Magen“. Gegenüber „bunte.de“ erklärte sie ihre Motivation: „Ich bin ein kleines Duracell-Häschen. Ich muss immer etwas tun – aktiv sein. Das Sitzen und die Konzentration im Flieger sind der Gegenpol. Ich kann da super entspannen. Das ist für den Kopf toll.“

Flugzeug-Geschenk spricht gegen Trennung

Thomas und Lisa Müller sind bereits seit 17 Jahren ein Paar und heirateten 2009. Sie gelten als eines der Vorzeige-Promipaare in Deutschland. In den vergangenen Monaten tauchten jedoch vermehrt Gerüchte auf, dass es in ihrer Ehe kriseln und eine Trennung im Raum stehen würde.

Im Mai entfolgte die erfolgreiche Dressurreiterin beispielsweise ihrem Mann auf Instagram und löschte auch gemeinsame Fotos. Auch beim Eröffnungsspiel der Fußball-EM in Deutschland soll sie nicht im Stadion gewesen sein. Ebenfalls nicht anwesend war sie bei Thomas Müllers Besuch auf der Münchner Wiesn. Ihre Abwesenheit begründete der 35-Jährige damals aber ausgerechnet damit, dass sie aufgrund ihrer Flugausbildung verhindert sei.