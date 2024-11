Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze:

Die Krebserkrankungen seines Vaters, König Charles III., und seiner Frau Prinzessin Kate setzten dem Thronfolger zu. Nun blickt er aber positiv in die Zukunft.

Die Gemütslage bei Prinz William hat sich wieder deutlich verbessert © IMAGO / Pool / I-images

Die bereits 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hat Christian Jährig gewonnen. Doch der Abgang des Jury-Mitglieds Pietro Lombardi sorgte für mehr Gesprächsstoff.

© IMAGO / Christoph Hardt

In einem Interview verriet Kelly, wie es zur Zusammenarbeit mit der Kärntner Schlagersängerin gekommen war. Gemeinsam arbeiteten sie an dem Lied „Wenn i den Teufel brauch“.

Maite Kelly und Melissa Naschenweng bei „Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser“ © IMAGO / Ervin Monn

Große Bestürzung bei vielen Prominenten, die Kamala Harris unterstützten, und Freude bei den Fans von Donal trumo: Die Reaktionen der Promis im Netz.

Die US-Schauspielerin spricht in ihrem Podcast „MeSsy“ über ihre MS-Erkrankung. Inzwischen habe sich ihr Zustand weiter verschlechtert.

Kriminelle erklärten den TV-Star für tot, obwohl er quicklebendig ist. Der Grund: Geld. Die Clips würden angesehen, das erzeuge eine hohe Klickzahl, und zusätzlich könne Werbung eingespielt werden.

Fabian Kahl © IMAGO / Hein Hartmann

Kim Kardashian zog am Wochenende bei der LACMA Art & Film Gala in Los Angeles in einer hautengen, weißen Gucci-Robe alle Blicke auf sich – und sorgte mit einem ganz besonderen Accessoire für Unmut.

US-Schauspielerin Chloë Grace Moretz hat auf ihrem Instagram-Kanal zur Wahl von Kamala Harris aufgerufen – und sich gleichzeitig als „lesbische Frau“ geoutet.

Chloë Grace Moretz bekennt sich öffentlich zu ihrer Sexualität © IMAGO/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

In einem Instagram-Posting machte der „Dawson‘s Creek“-Darsteller seine Diagnose öffentlich. Er sei in Behandlung und fühle sich stark.