Über 24 Millionen Menschen folgen US-Schauspielerin und Model Chloë Grace Moretz auf Instagram. Genau dort startete die 27-Jährige nun kurz vor der US-Wahl einen Wahlaufruf für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und erklärte auch ihre genauen Beweggründe.

Outing auf Instagram

„Ich habe schon vorab gewählt und ich habe für Kamala Harris gestimmt“, lässt die „Kick Ass“-Schauspielerin ihre zahlreichen Follower in ihrem Posting auf Instagram wissen. Denn bei dieser Wahl stehe viel auf dem Spiel. Der Umgang der Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump mit dem Thema Sexualität sei bei ihrer Wahl entscheidend gewesen: „Als lesbische Frau glaube ich an die Notwendigkeit eines rechtlichen Schutzes für die LGBTQ+-Gemeinschaft. Wir brauchen Schutz in diesem Land und müssen Zugang zu der Versorgung haben, die wir brauchen und die wir verdienen“. Mit diesem Statement hat sich Chloë Grace Moretz erstmals öffentlich zu ihrer sexuellen Orientierung geäußert.

Recht auf Abtreibung ist Chloë Grace Moretz ein Anliegen

Doch auch die Selbstbestimmung von Frauen bzw. das Recht auf Abtreibung in den USA liegt der Schauspielerin augenscheinlich am Herzen: „Ich glaube, dass die Regierung kein Recht über meinen Körper als Frau hat“. Entscheidungen über ihren Körper dürften nur die Frauen selbst und ihr Arzt treffen. „Kamala Harris wird uns schützen“, zeigt sich Chloë Grace Moretz überzeugt. Abschließend appellierte die Schauspielerin an ihre Follower, unbedingt wählen zu gehen.

2022 wurde in den USA das landesweite Recht auf Abtreibung aus dem Jahr 1973 gekippt. Seitdem wird in den USA das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in jedem Bundesstaat unterschiedlich geregelt, die republikanischen Bundesstaaten haben ihre Abtreibungsgesetze massiv verschärft. Beobachter gehen davon aus, dass die Abtreibungsdebatte in den USA den Ausgang der Wahl mitentscheiden wird.

Ex-Freundin von Brooklyn Beckham

Chloë Grace Moretz war von 2015 bis 2018 in einer On-Off-Beziehung mit Brooklyn Beckham (25), dem ältesten Sohn von Modedesignerin Victoria Beckham (50) und dem ehemaligen Fußballstar David Beckham (49).

Chloë Grace Moretz und Brooklyn Beckham im Jahr 2016 © IMAGO/DVS

In einer Beziehung mit Model Kate Harrison?

Seit 2018 soll die 27-Jährige mit dem Model Kate Harrison (33) liiert sein, wie Paparazzi-Aufnahmen der beiden nahelegen. Eine offizielle Bestätigung der Liebesbeziehung gibt es aber noch nicht.