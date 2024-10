Der Geist der verstorbenen Filmlegende Marilyn Monroe soll in einem Hotel in Los Angeles spuken, in dem die Schauspielerin zu Beginn ihrer Karriere zwei Jahre lang lebte. In den vergangenen Jahrzehnten berichteten diverse Quellen immer wieder von Sichtungen im Hollywood Roosevelt Hotel.

Monroe wurde in den 1950er Jahren zum Weltstar und feierte mit Filmen wie „Manche mögen‘s heiß“, „Blondinen bevorzugt“ oder „Das Verflixte 7. Jahr“, große Erfolge. Die Blondine, die eigentlich Norma Jeane Mortenson hieß, war zudem ein gefragtes Fotomodell und wurde schnell zu einem der Sexsymbole ihrer Generation. Sie verstarb am 4. August 1962 in ihrem Haus in Los Angeles.