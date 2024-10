Die Miss Universe-Wahl steht kurz bevor, und eine Teilnehmerin der Vorwahlen sorgt für besondere Aufmerksamkeit: Choi Soon-hwa, 81 Jahre alt, ist fest entschlossen, die Schönheit der Reife in den Mittelpunkt zu rücken. Anfang des Monats wurde sie als Finalistin des jährlichen Miss Universe Korea-Wettbewerbs bekannt gegeben. Am Montag trat Choi gegen 31 weitere Kandidatinnen um die Tiara an – und um die Chance, Südkorea im November beim Miss Universe-Finale in Mexiko zu vertreten. Sie musste sich jedoch im Wettbewerb der 22-jährigen Han Ariel geschlagen geben. Die Modestudentin wird im November ihr Heimatland beim Hauptwettbewerb in Mexiko vertreten.

Han Ariel wird Südkorea im November beim Hauptbewerb in Mexiko vertreten © AP / Lee Jin-man

Und auch wenn sie beim letzten Schritt scheiterte: Mit ihrer Teilnahme schreibt die Südkoreanerin Geschichte, denn sie ist die älteste Frau, die jemals an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb teilgenommen hat. Choi, die in Südkorea als Yoga-Lehrerin arbeitet, will beweisen, dass Schönheit nicht an ein bestimmtes Alter gebunden ist. Ihr Mut, auf der großen Bühne aufzutreten, zeigte der Welt, dass die Würde und der Stolz des Alters ebenso bewundernswert sind wie jugendliche Anmut.

Für Choi war die Teilnahme weit mehr als ein persönlicher Erfolg – sie sieht es als ihre Mission, gängige Schönheitsideale infrage zu stellen. „Schönheit liegt in der Erfahrung, der Weisheit und der Freude am Leben“, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln in die Kameras. Ihre Botschaft richtet sich an Frauen jeden Alters: Man solle nie aufhören, an sich selbst zu glauben und seine Träume zu verfolgen.

„Möchte die Welt in Erstaunen versetzen“

„Ich möchte die Welt in Erstaunen versetzen und fragen: ‚Wie kann eine 80-jährige Frau so gesund sein? Wie hat sie diesen Körper gehalten? Wie sieht ihre Ernährung aus?‘“, sagte sie vor dem Schönheitswettbewerb telefonisch gegenüber dem US-Medium CNN. „Wenn man alt wird, nimmt man zu. Deshalb möchte ich zeigen, dass wir auch im Alter gesund leben können.“

Mit ihrem Engagement hat Choi bereits viele Menschen inspiriert, und die Unterstützung für sie wächst stetig. Auf Social Media finden sich unzählige Beiträge, die ihre Teilnahme feiern und sie als Vorbild hervorheben. Ihre Teilnahme veränderte das Miss Universe-Event - auch wenn sie es nicht ins Finale schaffte – hin zu einer inklusiveren Veranstaltung, die nicht nur Jugend, sondern auch die Lebensweisheit und Kraft des Alters ehrt.

Der Titel war zudem für Choi immer zweitrangig. „Ich habe mein Ziel schon erreicht“, sagt sie. „Ich möchte den Menschen zeigen, dass das Leben mit 80 Jahren noch lange nicht vorbei ist – es hat gerade erst begonnen.“