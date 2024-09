Die deutsche Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (36) leidet laut eigener Aussage seit Jahren an Depressionen. In ihrem Buch „Mein Umweg zum Glück“, das 2020 veröffentlicht wurde, ließ sie auch die Öffentlichkeit an ihrem Kampf gegen die heimtückische Krankheit teilhaben. Mit ihrem neuesten Buchprojekt „Aus dem Schatten: Dein Weg aus der Depression“, an dem auch ihr Bruder Sebastian Fischer beteiligt war, sollte der Spiegel-Bestseller von 2020 im nächsten Frühjahr eine Fortsetzung finden.

Doktortitel erfunden

Auf dem neuen Buchcover unterlief dem Geschwisterpaar jedoch ein entscheidender Irrtum. Sebastian Fischer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, wurde trotz fehlenden Doktortitels mit dem Titel Dr. med. angeführt – der Verlag beendete nach Bekanntwerden des Schwindels sofort die Zusammenarbeit. Schließlich schaltete sich sogar die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts für eine Strafbarkeit wegen Titelmissbrauchs ein - Hummels hatte ihren Bruder nämlich auch in der Öffentlichkeit bzw. in den sozialen Medien immer wieder als „Doktor“ bezeichnet.

Cathy Hummels mit ihrem Bruder Sebastian Fischer © imago images/Spöttel Picture

Verfahren wurden eingestellt

Nach Prüfung der Vorwürfe gab die Staatsanwaltschaft nun ihre Entscheidung bekannt – jegliche Ermittlungen gegen Cathy Hummels werden mangels Tatverdachts eingestellt: „Ihr kann kein zielgerichtetes und insbesondere kein auf einem gemeinsamen Tatplan beruhendes Handeln nachgewiesen werden“, lautet das Resümee der Staatsanwaltschaft München 1.

Ihr Anwalt betonte nach der Einstellung des Verfahrens gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Jegliche Ermittlungen gegen Cathy Hummels wurden mangels Tatverdachts postwendend eingestellt, da sie sich unter keinem Gesichtspunkt rechtswidrig verhalten hat.“

Auch das Verfahren gegen Hummels Bruder wurde gegen Zahlung einer Geldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich an zwei gemeinnützige Organisationen eingestellt. Zu den Vorwürfen gegen Fischer führte die Staatsanwaltschaft aus, er habe zwar den Autorenvertrag, in dem er in Rubrum und Unterschriftenzeile als Dr. aufgeführt ist, unterschrieben, ohne den Verlag um die Korrektur zu bitten. Aber auch dies könne nicht ohne Weiteres als Missbrauch von Titeln gewertet werden. Zumal der Beschuldigte derzeit tatsächlich promoviere und vermutlich davon ausgegangen sei, den Titel bis zur Veröffentlichung des Buches berechtigterweise zu tragen.

Fischers Anwalt betonte gegenüber der dpa: „Die Einstellung des Verfahrens bedeutet, dass mein Mandant weiter als unschuldig gilt, was er auch ist. Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Wir haben einer Geldauflage nur deshalb zugestimmt, weil weiterer Zeitaufwand in der Sache nur unnötige Kosten verursacht hätte.“

Cathy Hummels teilte die erfreuliche Nachricht bereits auf ihrem Instagram-Account © Instagram/cathyhummels

Lange Erklärung auf Instagram

Die 36-Jährige hatte sich nach den Vorwürfen im Sommer in einer Instagram-Story gemeldet und ihre Sicht der Dinge ausführlich erläutert. „Die Veröffentlichung unseres Buches ‚Aus dem Schatten der Depression‘ und die Dissertation von meinem Bruder haben sich verschoben, da Basti sich auf seinen einjährigen Sohn konzentriert hat und somit beruflich etwas kürzertreten wollte. (...) Mein Bruder ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe die Bezeichnung Arzt mit dem gängigen Begriff Doktor gleichgesetzt“, lautete damals die Erklärung für den falsch angeführten Doktortitel.

„Wie für viele Menschen war bisher für mich Arzt und Doktor dasselbe und nichts anderes als eine Berufsbezeichnung.“

© Instagram/cathyhummels

Sohn mit Fußballer Mats Hummels

Cathy Hummels ist eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Sie war von 2015 bis 2022 mit dem deutschen Fußballer Mats Hummels verheiratet. Der gemeinsame Sohn Ludwig kam im Jahr 2018 zur Welt. Die Trennung erfolgte bereits 2021, ein Jahr vor der offiziellen Scheidung.

Schon vor Jahren gab die 36-Jährige bekannt, dass sie an Depressionen litt - und versucht seitdem, Aufklärung zu betreiben und die Aufmerksamkeit für diese psychische Erkrankung in der Öffentlichkeit zu erhöhen.