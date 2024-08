Cathy Hummels (36), die bisher als Moderatorin und Influencerin bekannt war, sieht sich derzeit mit einem gewaltigen beruflichen Erdbeben konfrontiert. Das Buch „Aus dem Schatten: Dein Weg aus der Depression“ war seit Jahren in Planung. Hummels, die laut eigener Aussage an Depressionen leidet, und ihr Bruder, Facharzt für Psychiatrie, treten seit 2020 regelmäßig als Duo in der Öffentlichkeit auf: Sie als Betroffene, er als Experte. Das Buch, das im Südwest-Verlag erscheinen sollte, war ihr jüngstes Projekt. Geplant war ein Ratgeber zum Thema Depressionen sowie Angst- und Zwangsstörungen. Auf dem Cover stand groß „Cathy Hummels“ und „Dr. med. Sebastian Fischer“.

Doktor-Titel erfunden

In der Vergangenheit hat Cathy ihren Bruder in Social-Media-Beiträgen als Doktor vorgestellt. Auch in ihrem ersten Buch „Mein Umweg zum Glück“ wird Sebastian Fischer als Doktor bezeichnet.

Doch wie nun bekannt wurde, hat der Facharzt gar keinen Doktortitel, es gibt keine dafür notwendige Dissertation. Eine glatte Lüge - und der Verlag zog seine Konsequenzen. Er sieht angesichts der bekannten Umstände keine Basis für die geplante Veröffentlichung und hat die Beendigung der Zusammenarbeit erklärt. Die offizielle Erklärung: „Der Grund ist natürlich die Situation um den vermeintlichen Doktortitel.“ Das fertige Werk sollte eigentlich im Frühjahr 2025 erscheinen.

Cathy Hummels, die sieben Jahre mit Fußball-Profi Mats Hummels verheiratet war, hat sich bislang nur spärlich zu den Vorwürfen geäußert. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: „Die Veröffentlichung unseres Buches ‚Aus dem Schatten der Depression‘ und die Dissertation von meinem Bruder haben sich verschoben, da Basti sich auf seinen einjährigen Sohn konzentriert hat und somit beruflich etwas kürzertreten wollte. (...) Mein Bruder ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe die Bezeichnung Arzt mit dem gängigen Begriff Doktor gleichgesetzt.“