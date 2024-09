Zu ihrem 90. Geburtstag am Freitag hat Sophia Loren, eine der beliebtesten Schauspielerinnen aller Zeiten, die Schlüssel der römischen Filmstudios Cinecittá erhalten. Dabei handelt es sich um eine neu eingeführte Auszeichnung, die ihr zum runden Geburtstag vom italienischen Kulturministerium, von den Filmstudios Cinecittá und dem Filmarchiv Luce verliehen wurde.

Zeremonie mit Söhnen Edoardo und Carlo

An der Zeremonie zur Preisverleihung im Kino "Space Cinema Moderno" am Freitagabend nahmen Lorens Söhne Edoardo und Carlo Ponti sowie zahlreiche Freunde der Künstlerin teil, die nach Rom gereist sind, um sie zu feiern, darunter Dirigent Zubin Mehta, der Schauspieler Franco Nero und der Sänger Al Bano. Sting widmete der Schauspielerin ein Video. Zum Abschluss wurde ein Teil des Films "L'oro di Napoli" (1954) von Vittorio De Sica in der neuen in 4K restaurierten Fassung gezeigt, die als Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig präsentiert wurde.

"Diese Schlüssel von Cinecittá sind ein Symbol voller Bedeutung, das meine Karriere zusammenfasst und mich gleichzeitig an die Anfänge voller Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft erinnert", sagte Loren. Der von dem Bildhauer Dante Mortet in Handarbeit aus patinierter Bronze gefertigte Schlüssel stellt den Eingang von Cinecittá dar. Die Auszeichnung wird künftig an italienische und internationale Persönlichkeiten vergeben, die das Kino geprägt haben.