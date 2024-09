Nach vier Jahren Beziehung ist es so weit: Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker und seine Freundin, die italienische Finanzanalystin, Lilian de Carvalho Monteiro geben sich das Ja-Wort. Für den 56-jährigen Becker ist es die dritte Hochzeit.

Hochzeit im Kloster

Erst im Mai wurde bekannt, dass sich die beiden verlobt haben. Nun hat die deutsche Tageszeitung „Bild“ herausgefunden, wo geheiratet wird. Die Hochzeit soll im italienischen Fischerdörfchen Portofino an der italienischen Riviera stattfinden, der genaue Ort der Hochzeit soll das alte Kloster „Abbazia della Cervara“ sein. Laut der „Bild“ wüssten sogar die Hochzeitsgäste nicht, wo die Zeremonie stattfinden soll. In der Hochzeitseinladung stand angeblich nur, dass sie am Samstagmorgen mit Shuttlebussen zum geheimen Ort gebracht werden würden.

Seit 2020 sind Lilian und Boris ein Paar, sie leben derzeit in Mailand. Die 33-Jährige, deren Wurzeln in den Inselstaaten São Tomé und Príncipe liegen, stand Becker während seiner Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung bei und regelte seine Angelegenheiten. Nicht nur deswegen bezeichnet Becker sie als die „Liebe seines Lebens“. Und nun wird sie auch, ganz offiziell, seine Frau.