Ein Blickfang war das Kleid von Lilian de Carvalho Monteiro (33), die an der Seite von Tennis-Legende Boris Becker (56), bei den Filmfestspielen von Cannes über den roten Teppich lief, auf jeden Fall. Fast hätte man da den Ring an Lilians linker Hand übersehen können. Läuten hier etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Ja, er und Lilian haben sich verlobt – das bestätigte Boris Becker nun der „Bild“. Mehr aber auch nicht. Wann er den Antrag machte oder wann die Hochzeit stattfinden soll, darüber schwieg sich Becker aus. Mit Verweis auf seine Privatsphäre.

Die Tennis-Legende und die Finanz-Analystin sind seit 2020 ein Paar. Die 33-Jährige wuchs in Italien auf, ihre Wurzeln liegen jedoch in São Tomé und Príncipe, einem Inselstaat im Golf von Guinea. Kennengelernt haben sie sich in London, wo Becker bis zu seiner Abschiebung lebte. Inzwischen leben die beiden in Mailand.

Lilian stand Boris auch nach seiner Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung und während seiner schweren Zeit im britischen Gefängnis bei, organisierte seine Angelegenheiten. Deswegen bezeichnete er Lilian auch bereits ganz öffentlich als „Liebe meines Lebens“. Nun will er sie auch ganz offiziell zu seiner Frau machen.

Der Grund für den Besuch in Cannes war die Präsentation der Dokumentation „Nasty – More than just Tennis“. Sie handelt vom Leben des ehemaligen rumänischen Weltklassespielers Ilie „Nasty“ Nastase (77).

Für Boris Becker wäre es die dritte Ehe. Mit Barbara war Becker zwischen 1993 und 2001 verheiratet. Die beiden haben die gemeinsamen Söhne Noah und Elias. 2009 trat der einstige Wimbledon mit Lilly Kerssenberg vor den Traualtar. Die Scheidung folgte 2023. Sie haben den gemeinsamen Sohn Amadeus. Aus einer Affäre hat Becker entstammt zudem die Tochter Anna Ermakova.