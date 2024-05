Der 56-jährige ehemalige Tennisspieler Boris Becker wird voraussichtlich an der Netflix-Show „Bear Hunt“ teilnehmen. Das berichtete die Zeitung „The Sun“. In der Show müssen verschiedene Prominente Wettbewerbe in der Wildnis bestreiten und werden dabei von dem britischen Überlebensexperten Bear Grylls gejagt – erwischt er sie, scheiden sie aus der Sendung aus. Die Moderation wird Model und Fernsehmoderatorin Holly Willoughby übernehmen, die vor allem in Großbritannien große Bekanntheit genießt.

„Er ist ein sensationeller Neuzugang für „Bear Hunt“, nicht zuletzt wegen der großen Aufmerksamkeit, die ihm in den letzten Jahren zuteilgeworden ist“, heißt es von einer Quelle von „The Sun“. „Damit kehrt Boris wieder ins Rampenlicht zurück, nachdem er sich nach seiner Inhaftierung im Vereinigten Königreich und seiner anschließenden Abschiebung einige Zeit lang zurückgezogen hatte.“ Die Produzenten der Show würden darauf hoffen, dass sich Beckers Kampfgeist, den er am Tennisplatz zur Schau gestellt hat, als TV-Gold erweisen wird.

Boris Becker wurde im Jahr 2022 in London wegen Geldwäsche, Betrug und Hinterziehung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der frühere Ausnahmesportler hatte Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt. Eine Jury hatte Becker deshalb in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen, Becker hatte die Vorwürfe bestritten.