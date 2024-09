Bei seinem Besuch bei der Wales Air Ambulance in Llanelli, Südwales, blickt Prinz William (42) wehmütig auf seine Zeit als Hubschrauberpilot bei der „Search and Rescue“-Einheit der Royal Air Force zurück. Diese Aufgabe fehle ihm sehr, so der britische Thronfolger: „Ich kann nicht aufhören, über Hubschrauber, medizinische Ausrüstung und alles Mögliche zu reden“, so der 42-Jährige laut „Hello“.

Rückkehr ins Cockpit?

Eine zwischenzeitliche Rückkehr ins Cockpit kann der Prinz sich offenbar vorstellen: „Ich überlege, ob ich irgendwann für ein Wochenende zurückkomme. Ich habe vor einiger Zeit das Team von Cardiff getroffen und ihnen gesagt, dass ich zurückkomme und mich ihnen anschließen werde“, so William.

Seine Priorität gilt momentan aber wohl vor allem Ehefrau Catherine. Die Prinzessin von Wales hatte Anfang der Woche ein emotionales Video geteilt, in dem sie vom Ende ihrer Chemotherapie berichtete.