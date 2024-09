US-Rockstar Jon Bon Jovi wollte gerade ein Musik-Video in Nashville drehen, als er plötzlich zum Lebensretter wurde. Die Polizei feiert den Musiker als Helden.

Jon Bon Jovi rettet Frau vor Sprung in den Tod

Jon Bon Jovi dürfte einer Frau das Leben gerettet haben. Der 62-jährige Musiker soll laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung beim Dreh eines Musikvideos auf der John Seigenthaler Pedestrian Bridge in Nashville eine Unbekannte davon überzeugt haben, nicht von der Brücke zu springen.

Video hält Vorfall fest

Ein Video, das eine der Überwachungskameras auf der Brücke aufzeichnete, hält fest, wie die Frau auf das Geländer klettert und am Rand steht, um zu springen. Doch dann greifen der Musiker und eine weitere Frau ein. Sie gehen ruhig auf die Dame zu, die sich nur mit einer Hand noch am Geländer festhält.

Nach einem kurzen Wortwechsel klettert die Frau zurück über das Geländer und greift dabei nach dem Arm von Jon Bon Jovi. Wenige Sekunden später umarmen sich die beiden auf der Brücke mehrere Sekunden lang.

Kurz nach dem Vorfall treffen auch die Polizei und die Feuerwehr am Ort des Geschehens ein. Polizeipräsident John Drake bestätigt den Vorfall: „Ein Dankeschön an Jon Bon Jovi und sein Team.“ Er habe geholfen, „sie zu überreden, von der Kante über dem Cumberland River“ wieder in Sicherheit zu kommen. Der Musiker selbst schweigt bisher zum Vorfall.