Der Fernsehmoderator Thomas Gottschalk (74) hat erneut das Ja-Wort gegeben. Die Glückliche ist Karina Mroß (62), die ihren Liebsten nun seit sechs Jahren begleitet und nun still und leise mit ihm auf Ibiza vor den Altar trat. Die Neuigkeiten verkündete der „Wetten, dass...?“-Moderator am 1. September 2024 mit Hochzeitsfotos via Instagram. Welches Hochzeitsgeschenk Gottschalk Tränen in die Augen trieb, verriet er nun in seinem Podcast.

Tränen der Rührung

„Die Supernasen“ nennt sich der Podcast, den Gottschalk zusammen mit Mike Krüger (72) führt. In der aktuellsten Folge gibt der frisch Verheiratete private Einblicke zur intimen Hochzeit. Krüger, sein Kollege sowie langjähriger Freund, brachte ihn bei der kleinen Feier zum Weinen. Der 72-Jährige war einer der wenigen Hochzeitsgäste und schrieb für Gottschalk einen eigenen Song, mit dem er und eine Sängerin bei der Hochzeitsfeier gemeinsam auftraten. Der Titel des Songs lautet „Ich bring dich nach Haus“ und war für Gottschalk ein ganz rührendes Geschenk, wie er zugibt: „Mir treibt es selten das Pipi in die Augen. In diesem Fall hat es schon gereicht, dass das Mädel gesungen hat, da war ich schon total gerührt.“

Neue Liebe, neues Glück

Für den 74-Jährigen ist die Ehe mit Mroß, welche nun seinen Nachnamen angenommen hat, die zweite. Zuvor war er mit Thea Gottschalk jahrzehntelang verheiratet, mit ihr hat er auch zwei Söhne. Die beiden machten 2019 ihre bereits länger zurückliegende Trennung öffentlich, im heurigen Jahr folgte die Scheidung.

Die private Hochzeit mit Mroß wurde übrigens im Bohème-Stil veranstaltet. Gottschalk schwärmte auch in der Podcastfolge von seiner Frau, die bei der Hochzeit in ihrem weißen Kleid „wie eine Göttin“ ausgesehen habe.