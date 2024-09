Das Jahr 2024 war für den „Wetten, dass..?“-Starmoderator Thomas Gottschalk (74) sicherlich ein aufregendes: Erst im Mai ließ er sich von seiner Ehefrau Thea (78) scheiden – nach 48 Jahren Ehe. Die beiden galten als eines der Traumpaare der Medienbranche und hatten gemeinsam zwei Söhne: Tristan (35) und Roman (41). Getrennt lebten Thea und Thomas Gottschalk allerdings schon seit 2019.

Kurz nach der Trennung verliebte sich der Moderator erneut, dieses Mal in Karina Mroß (62). Immer öfter zeigten sich die beiden am roten Teppich und in sozialen Medien, bis der TV-Star den nächsten Schritt wagte: „Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen: Ich bin verlobt!“, verkündete Gottschalk im Juni stolz auf Instagram. „Hatte aber den Verlobungsring im Hotelsafe vergessen und musste dann schnell einen aus Bonbonpapier basteln.“

Barfuß an der Strandbar

Der selbstgebastelte Verlobungsring konnte überzeugen, denn Mroß und Gottschalk gaben sich bereits am 23. August das Jawort. Eine kleine Zeremonie auf Ibiza besiegelte das Liebesglück, geladen waren nur wenige Gäste: „Eine normale Hochzeit mit drei Gästen auf Ibiza halt, mit einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat. So hatten wir uns das gewünscht und so war's dann auch!“, berichtete die TV-Legende. Die Hochzeitsgäste waren die 28-jährige Tochter von Karina Mroß, Melinda, sowie die Freunde und Trauzeugen Jonica Jahr-Goedhart und Peter Goedhart.

Die Braut Karina Mroß, die nun Gottschalk heißt, trat mit einem weißen Spitzenkleid vor den Altar, der Starmoderator trug ein weißes Leinenhemd und eine weiße Leinenhose, beide waren barfuß. Nur wenig später sollte die Kleidung noch bequemer werden: Die überschaubare Hochzeitsgesellschaft wechselte in Badekleidung und feierte das frische Ehepaar an einer Strandbar.

Gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung meinte der Moderator lachend: „Mit unserer Hochzeit wollen wir natürlich auch allen Mut machen, die an ein spätes Happy End glauben. Schade, dass uns Jennifer Lopez und Ben Affleck so in den Rücken gefallen sind. Einen Junggesellenabschied gibt’s natürlich auch noch. Aber das passiert im TV und ohne Günther Jauch geht das gar nicht. Es wissen ja alle, wie der auf so was steht.“