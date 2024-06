Erst Anfang Mai wurde die Ehe von TV-Star Thomas Gottschalk (74) und Langzeitehefrau Thea (78) offiziell geschieden. Die beiden waren 48 Jahre verheiratet und galten lange als eines der Traumpaare der Medienbranche. Ihre zwei Söhne Roman (41) und Tristan (35) krönten ihr Liebesglück. Doch 2019 folgte die überraschende Trennung.

Neues Liebesglück

Einige Monate später trat eine neue Frau in Gottschalks Leben, mittlerweile ist Karina Mroß (62) seit fünf Jahren die Frau an der Seite der „Wetten, dass..?“-Legende. In den vergangenen Jahren zeigte sich das Paar mehrmals verliebt am Roten Teppich. Nun folgt der nächste große Schritt: Die beiden werden heiraten.

Das bestätigt der 74-Jährige gegenüber der „Bild“: „Ja, ich habe mich verlobt“. Doch wie hat er seiner Karina die große Frage gestellt? Gottschalk habe im Urlaub um ihre Hand angehalten. Trotz der romantischen Kulisse sei dem TV-Star ein Hoppala passiert, denn er vergaß den Ring im Hotelsafe. „Während ich schon den Kniefall übte – meine größte Sorge war, danach nicht mehr auf die Beine zu kommen – fiel mir auf, dass der Verlobungsring fehlte.“

Not macht bekanntermaßen erfinderisch: Gottschalk musste sich spontan eine Alternative einfallen lassen und nahm anstatt des Diamantrings, den Karina nun am Finger trägt, ein einfaches Bonbonpapier. Seine Traumfrau nahm es mit Humor: „Sie hat trotzdem ‚Ja‘ gesagt als ich sie gefragt habe, ob sie meine Frau werden will“.

Auf Instagram postete der 74-Jährige ein gemeinsames Bild mit seiner künftigen Frau und bedankt sich für alle die Glückwünsche. Wann die beiden den Bund fürs Leben schließen wollen, ist noch nicht bekannt.