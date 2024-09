Es ist eine herzergreifende Mitteilung, die Meredith Gaudreu, die Witwe des getöteten NHL-Stars Johnny Gaudreau, bei der Beisetzung macht: Sie ist in der neunten Woche mit dem gemeinsamen Kind schwanger. „Wir sind eigentlich eine fünfköpfige Familie. Ich bin in meiner neunten Schwangerschaftswoche mit unserem dritten Baby. Es war eine totale Überraschung, John war so aufgeregt“, so die Witwe in ihrer Trauerrede.

Eishockey-Star Johnny Gaudreau, der für die Clumbus Blue Jackets spielte, und sein Bruder Matthew wurden bei einer abendlichen Radtour in Salem County, im US-Bundesstaat New Jersey, von einem Auto erfasst. Die beiden Brüder starben an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Sie sei so nervös gewesen, als sie ihrem Mann von der dritten Schwangerschaft berichtet habe. Doch er habe sie sofort geküsst und umarmt - obwohl sie gerade im Auto saßen. „Was für ein Glück ich habe, die Mutter von Johns drei Babys zu sein. Unser letztes ist ein Segen und trotz dieser schwierigen Umstände so besonders“, sagte Meredith Gaudreau bei der Trauerfeier. Sie und Johnny Gaudreu haben bereits zwei Kinder, Tochter Noa, die am 2. Oktober zwei Jahre alt wird, und den sieben Monate alten Sohn Johnny Jr.. Die Kinder müssen nun ohne ihren Vater aufwachsen.

Trotz des Schmerzes über den Verlust ihres Ehemannes und des Vaters ihrer Kinder sei sie dankbar für die gemeinsame Zeit. Auf Instagram schreibt die Witwe: „Danke, für die besten Jahre meines Lebens. Obwohl ich dich verloren habe, bin ich immer noch das glücklichste Mädchen der Welt, das dir gehört hat.“