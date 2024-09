In den vergangenen Monaten tauchten bereits mehrmals Bilder von Schauspielerin Reese Witherspoon (48) und Unternehmer Oliver Haarmann (56) auf. Die beiden sollen laut Informationen von „Page Six“ seit Jahren befreundet sein, daraus soll nun mehr geworden sein. Der Hollywoodstar verkündete vor rund einem Jahr die Trennung von Ehemann Jim Toth (54), die beiden waren von 2011 bis 2023 verheiratet und haben einen Sohn.

Neue Liebe für Hollywoodstar?

Nun soll sich die Zweifach-Mama in einen deutschen Finanzunternehmer verliebt haben. Anfang September wurden die beiden händchenhaltend in New York abgelichtet, zuvor sollen sie auf einem Date gewesen sein. Die beiden wurden bereits im Juli mehrmals gemeinsam fotografiert, auch damals trafen sie sich zum Dinner in New York City.

Doch wer ist der Unbekannte? Haarmann ist einer der Gründer der privaten Investmentfirma „Searchlight Capital“, er ist bereits seit Jahren in dieser Branche tätig und arbeitete zuvor für andere Branchenunternehmen. Der 56-Jährige hat unter anderem an der Harvard sowie der Brown Universität, zwei Elite-Instituten, studiert. Mit seiner Ex-Frau hat er zwei gemeinsame Kinder. Somit haben die beiden viele Gemeinsamkeiten, auch Witherspoon ist mittlerweile erfolgreiche Unternehmerin. Aus ihrer ersten Ehe mit Schauspieler Ryan Phillippe (49) hat sie zwei Kinder, Ava und Deacon. 2012 kam Sohn Tennessee zur Welt.