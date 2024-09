Die Schlagzeilen rund um Sängerin Taylor Swift (34) und Partner Travis Kelce (34) reißen nicht ab, im Sommer 2023 gab es erstmals Gerüchte rund um eine mögliche Beziehung. Kurz darauf zeigten sie sich Hand in Hand in der Öffentlichkeit. In den vergangenen Monaten folgten zahlreiche gemeinsame Auftritte, Swift feuerte den Footballspieler mehrmals von der Tribüne an, Kelce traute sich im Rahmen der „Eras Tour“ sogar auf die große Bühne und performte an der Seite der Sängerin.

Beziehung nur PR-Strategie?

Doch aktuell steht ihre Beziehung wieder auf dem Prüfstand, angebliche Dokumente von Kelces PR-Firma machten auf Reddit die Runde, der sogenannte „Trennungsplan“ der beiden verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet. Darin sei detailliert beschrieben, wie und wann das Beziehungs-Aus der beiden kommuniziert werden soll.

Dahinter soll der Aussendung zufolge die Firma „Full Scope“ stecken, demnach sollte die angebliche Pressemitteilung am 28. September ausgeschickt werden. Weiters wird angeführt, dass die Formulierungen in dem Statement „freundlich und respektvoll“ sein sollen. Auch ein möglicher Entwurf wurde dem Dokument mit dem Namen „Comprehensive Media Plan For Travis Kelce‘s Relations Following Breakup with Taylor Swift„ beigelegt, darin ist der Satz: „Sie bleiben Freunde und wünschen sich gegenseitig das Beste“, zu lesen.

Die PR-Agentur meldete sich kurz nach dem Bekanntwerden der angeblichen Dokumente via Instagram zu Wort. Sie beteuern nichts mit dem Schreiben zu tun zu haben: „Diese Dokumente sind komplett falsch und fingiert und wurden nicht von uns formuliert oder autorisiert“. Nun soll die Rechtsabteilung der Sache auf den Grund gehen und herausfinden, wer wirklich hinter dem „Trennungsplan“ steckt.