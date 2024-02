Taylor Swift (34) ist einer der gefragtesten Superstars der Welt. Um ihre zahlreichen Auftritte rund um den Globus unter einen Hut zu bringen, ist Swift häufig mit einem Privatjet unterwegs. Der US-Amerikaner Jack Sweeney bereitet Swift allerdings Kopfzerbrechen, denn er stellt seit einiger Zeit die Flugdaten ihres Jets ins Internet.

Auch andere Prominente im Visier

Swift ist darüber alles andere als erfreut. Sie droht dem 21-jährigen Studenten nun mit einer Klage. In einem Schreiben von Swifts Anwälten wird dem Mann „Stalking“ vorgeworfen. Außerdem ist von einer „Frage von Leben und Tod für den Popstar“ die Rede.

Sweeney betont gegenüber dem Time-Magazin, dass er nicht die Absicht habe, Swift in irgendeiner Weise zu schaden. Außerdem sei die Sängerin nicht die erste Prominente, deren Flugdaten der US-Amerikaner veröffentlicht habe. So nutzte Sweeney in der Vergangenheit bereits öffentlich zugängliche Informationen, um die Bewegungen von Mark Zuckerberg, Kim Kardashian, Drake, mehreren russischen Oligarchen und Elon Musk zu veröffentlichen.

In dem Schreiben von Swifts Anwälten heißt es: „Sie sind berüchtigt dafür, die persönliche Sicherheit anderer zu missachten, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und/oder finanzielle Vorteile zu erlangen“. Ob Sweeney der einstweiligen Verfügung nachkommen wird, ist nicht bekannt.

Swift wird nicht bei Halbzeitshow auftreten

Swift ist jetzt mit ihrem Privatjet um die halbe Welt geflogen, um ihrem Freund Travis Kelce beim Super Bowl die Daumen zu drücken. Der Tight End kämpft am Sonntagabend Ortszeit mit den Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers um seinen dritten Super-Bowl-Titel. Swift wird unter den Zuschauern erwartet.

Ein Auftritt in der Halbzeitshow war für die Sängerin aber noch kein Thema. Denn Swift hat eine Partnerschaft mit Coca-Cola, während die Halbzeitshow vom Konkurrenten Pepsi ausgerichtet wird. Ein Angebot für einen Auftritt im Jahr 2022 habe sie daher bereits abgelehnt.