Vor knapp 35 Jahren war daran noch nicht zu denken. Kelce wurde 1989 geboren und wuchs gemeinsam mit seinem mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Jason in einer Vorstadt der US-Metropole Cleveland auf. Die Gene dürften bei der sportlichen Karriere eine wichtige Rolle gespielt haben, stand das Brüderpaar doch im Vorjahr sogar gemeinsam im Super Bowl. Der 36-jährige Jason ist nämlich nicht nur der beste Freund, sondern der wohl beste Center der Liga bei den Philadelphia Eagles.

Travis Kelce (rechts) mit Mama Donna und Bruder Jason © IMAGO

Beide eint die Liebe zum American Football, aus der mittlerweile auch der erfolgreichste Sport-Podcast der Welt hervorging – „New Heights“. Und „neue Höhen“ erreichte das Duo auch mit dem Plaudern über Sport und Privatleben. Millionen weltweit lauschen gespannt, wenn Travis und Jason über den Sport philosophieren oder Anekdoten aus dem Leben eines NFL-Stars erzählen.

Alles begann mit einem Armband

Und genau solch eine Anekdote markiert den Beginn der größten Liebesgeschichte im US-Sport, eine Beziehung, die TV-Experten wie Hardcore-Fans gleichermaßen spaltet wie begeistert. „Ich war auf einem ihrer Konzerte und versuchte, ihr ein Freundschaftsarmband mit meiner Telefonnummer zu geben. Leider klappte das nicht“, sagte Travis im Frühjahr 2023 und machte sich im Podcast dann ein wenig darüber lustig – sehr zum Gefallen seiner Angebeteten, wie Swift im Interview mit der „Times“ erklärte. „Er hat mich in seinem Podcast sehr liebenswert auf die Schippe genommen, was ich verdammt cool fand.“ Auf erste Nachrichten folgte gemeinsame Zeit, die beide sehr genossen, da die Beziehung damals noch geheim gehalten wurde.

Travis Kelce ist der herausragende Tight End in der NFL © IMAGO

Mit Fortlauf der NFL-Saison verdichteten sich die Gerüchte aber, und als Swift Ende September erstmals bei einem Heimspiel der Kansas City Chiefs im Stadion war, brachen alle Dämme. Der 41:10-Sieg gegen die Chicago Bears war zweitrangig, das neue Traumpaar dominierte die Schlagzeilen. Fortan tauchte die Sängerin immer wieder bei Spielen „ihres“ Travis auf, peitschte ihn an der Seite von Mama Donna Kelce, eine Ikone in der NFL, zum Sieg. Die Erfolge des NFL-Stars sind vor allem aufgrund des Trubels um seine Person nicht hoch genug einzuschätzen, meint etwa Nationalteamcoach Max Sommer. „Der Podcast, die Beziehung, das sind alles Dinge, die einen Spitzensportler ablenken. Eigentlich kannst du damit nur verlieren, er gewinnt aber trotzdem.“

Der erste Kuss

Die Liebesgeschichte gipfelte schließlich im Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens im AFC-Championship-Game, dem Halbfinale der NFL sozusagen. Nach dem Erfolg lief Swift auf den Rasen, himmelte ihren Freund auf der Tribüne an, ehe es den ersten Kuss vor laufenden Kameras gab. Es waren Bilder eines amerikanischen Märchens. Travis Kelce, der 1,96 Meter große und knapp 120 Kilogramm schwere Spitzenathlet, mit dem zierlichen Popstar in seinem Arm, frei nach den Worten in „Love Story“, einer ihrer größten Superhits. „Du bist der Prinz und ich die Prinzessin.“ Und Swift hat sich mit Kelce einen wahren Prinzen geangelt. Der 35-Jährige zählt nicht nur sportlich zu den Besten des Sports. Auch abseits des Feldes wird der Tight End von Teamkollegen und Fans gleichermaßen für seine sympathische Art geliebt – harte Schale, weicher Kern.