Gerade in der Glücksspielmetropole Las Vegas steht die Show rund um den Super Bowl noch mehr im Fokus als in den Jahren zuvor. Medientermine und Co sind geprägt von Entertainment, die Spieler genießen den Rummel vor dem Endspiel in der NFL sichtlich.

Doch kam es am Mittwoch auch zu einer gefährlichen Aktion in der Super-Bowl-Stadt. Ein Mann kletterte auf die neue Event-Location „The Sphere“, eine LED-Kugel, die eine Höhe von 111 Metern misst. Die Gründe für die gefährliche Besteigung waren zunächst nicht klar, die Polizei war aber mit einem Großaufgebot vor Ort. Auf Videos ist zu sehen, dass der Mann bis ganz nach oben kam, dann aber nicht mehr wusste, wie er wieder herunterkommt. Am Ende soll er durch eine Luke ins Gebäude gekommen sein.

Wie sich später herausstellte, war es eine Aktion des Aktivisten Maison DesChamps, der „Geld für Frauen in Schwangerschaftskrisen“ sammeln möchte und immer waghalsige Besteigungen wagt.