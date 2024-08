Vor rund einem Monat zeigte sich Prinzessin Kate (42) das letzte Mal in der Öffentlichkeit. Die Ehefrau von Prinz William war mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte in Wimbledon. Die Dreifach-Mama hat sich seit dem Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung zurückgezogen, um sich auf die Behandlung sowie ihre Genesung zu konzentrieren.

Neue Bilder aufgetaucht

Doch wie aktuelle Bilder, die der „Daily Mail“ vorliegen, zeigen, scheint es ihr derzeit gutzugehen. Prinzessin Kate wurde im Schottland-Urlaub gesichtet, ein paar Schnappschüsse zeigen sie auf dem Weg zu einem Sonntagsgottesdienst in der Crathie Parish Church in Aberdeenshire. Die 42-Jährige wurde gemeinsam mit Ehemann Prinz William und Sohn George in einem Auto abgelichtet. Auf den Fotos wirkt sie entspannt und lächelt fröhlich in die Kameras.

Seltene öffentliche Auftritte

In den vergangenen Monaten ist das Mitglied des britischen Königshauses nur zweimal in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das erste Mal im Juni im Rahmen der „Trooping The Colour“-Parade für König Charles, beim Tennis-Herrenfinale in Wimbledon wurde sie von einer jubelnden Menge empfangen. Zum Ende der Olympischen Spiele posteten die Royals ein Video, in dem William und Kate den britischen Athletinnen und Athleten zu ihren Leistungen gratulieren.

Aktuell ist nicht bekannt, wann sie wieder Termine wahrnehmen wird. Aber es scheint der Dreifach-Mama sichtlich besser zu gehen, analysiert Royals-Experte Phil Dampier ihre öffentlichen Auftritte: „Es zeigt, dass sie sich eindeutig auf dem Weg der Besserung befindet und hoffentlich in etwa einem Monat wieder einsatzfähig sein wird“.