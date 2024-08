Dass Österreich als Urlaubsziel so einiges zu bieten hat, ist in den vergangenen Jahren auch bis nach Hollywood durchgedrungen. Immer mehr Stars und Sternchen setzen auf eine Auszeit mit Blick auf einen der unzähligen Seen oder die Berge. Aber nicht nur der Wörthersee und das Mayrlife Resort in Altaussee gehören in Promi-Kreisen zu den beliebten Urlaubsdestinationen. Auch der Stanglwirt am Wilden Kaiser hat immer wieder hochkarätige Gäste im Haus.

Hollywoodstar in Österreich

In den vergangenen Tagen ließ es sich Hollywoodstar Jessica Alba (43) dort gut gehen. Sie war mit ihrer Familie auf großer Europareise, nach Stopps im Süden Frankreichs oder in Griechenland checkte sie im Bio- und Wellnesshotel in Kitzbühel ein.

Auf Instagram gibt die Schauspielerin, die aus Filmen wie „Fantastic Four“, „Honey“ oder „Mechanic: Resurrection“ bekannt ist, Einblick in ihren Österreich-Trip. Mit im Gepäck hat die 43-Jährige ihre drei Kinder und Ehemann Cash Warren.

„Besessen beschreibt nicht einmal annähernd, wie sehr ich es hier liebe... Von der Schönheit der Anlage über die unzähligen Aktivitäten, das fantastische Essen und die freundlichen Menschen - wir hatten die beste Woche und haben so viele besondere Erinnerungen gesammelt“, schreibt sie unter einige Fotos.

Neben dem Blick auf die Tiroler Berge ist die Dreifach-Mama wohl auch ein Kaiserschmarrn-Fan geworden. Für die Promi-Familie stand neben Wellnessen auch Golfen und eine Wanderung auf dem Programm.

Der US-Star outete sich bei ihren 20,6 Millionen Followern auf Instagram bereits im vergangenen Jahr als Österreich-Fan. Auch damals ließ sie sich die Schauspielerin im Stanglwirt verwöhnen.