Für den 23-jährigen Stepan Timoschin aus Berlin läuft es eigentlich ziemlich gut: Sein Lebenstil ist luxuriös, auf Instagram, wo dem Unternehmer 165.000 Menschen folgen, posiert er mit teuren Autos, einem Privatjet und Kleidung von Louis Vuitton. Möglich machten das Schuhe – das Reselling von Sneakern machte ihn zum Multimillionär.

Beim Reselling produziert Timoshin seine Ware nicht selbst oder bezieht sie direkt von Herstellern, sondern kauft sie in beliebten Geschäften und von Privatpersonen. Gegenüber der „Bild“ berichtete der Berliner, dass sein Weg zu den Millionen ein steiniger war: „Mein Lifestyle war extrem. Ich bin um sechs Uhr aufgestanden, habe bis zwei Uhr nachts gearbeitet und hatte nur vier Stunden geschlafen.“

Lungenentzündung rettete ihm vielleicht das Leben

Dann folgte aber die erschütternde Diagnose: Lungenkrebs. Während eines Urlaubs auf den Malediven im Dezember 2023 plagte den jungen Unternehmer eine Lungenentzündung, bei einem Atemtest versagte seine Lunge. In Deutschland unterzog sich Timoshin weiteren Untersuchungen, die Ergebnisse stellten sein Leben auf den Kopf: „Ich wurde Tumor-positiv getestet, habe meine Krebsdiagnose bekommen. Meine Tumorgröße war aber noch sehr klein, ich hatte auch noch keine Metastasen“, so der Millionär. „Die Lungenentzündung hat mir wahrscheinlich mein Leben gerettet. Ich wäre sonst nie zum Arzt gegangen und hätte mich so durchchecken lassen.“

Die Diagnose markierte den Beginn einer kräftezehrenden Chemotherapie – Timoshin verlor über 20 Kilogramm, arbeitete aber trotzdem weiter: „Weil ich einfach eine große Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber habe.“ Unterstützung erhält der 23-Jährige von seinen Followern, auf Instagram regnet es Genesungswünsche. Im April 2024 schloss er schließlich seine erste Behandlung ab, laut „Bild“ wird aber eine zweite nötig sein.