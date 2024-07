Selma Blair (52) hat schwierige Jahre hinter sich: Die Schauspielerin bekam im Jahr 2018 die Diagnose Multiple Sklerose (MS). Seitdem kämpft sie gegen die heimtückische Autoimmunerkrankung an und gibt sich stark, vor allem für ihren zwölfjährigen Sohn möchte sie weiterhin da sein.

Neue Liebe

Derzeit gehe es dem Hollywoodstar wieder besser, die Therapie schlage teilweise an und es gehe ihr so gut wie schon lange nicht mehr. Für positive Stimmung sorgt zudem ein neuer Mann in ihrem Leben: Blair verriet Ende letzten Jahres in einem Interview mit der „Glamour“, dass sie wieder auf Dates gehen würde. Damals sprach sie bereits von einem Unbekannten, den sie auf einer Geburtstagsparty kennengelernt hatte.

Nun verrät sie gegenüber der „US Weekly“: „Ich wollte einen Mann aus dem Mittleren Westen und ich habe einen echten Mann aus dem Mittleren Westen gefunden. Ich habe ihn von der anderen Seite des Tisches aus gesehen und jetzt ist er mein Freund.“ Die frisch verliebte Schauspielerin würde durch den Mann neuen Lebensmut und sehr viel Kraft schöpfen.

Zahlreiche Therapieansätze

Die Identität ihres Freundes möchte die 52-Jährige aber für sich behalten, sie möchte die Beziehung vorerst aus der Presse heraushalten. Die Mutter eines Sohnes will sich nun weiterhin auf ihre Genesung konzentrieren. Mittlerweile verzichte sie dauerhaft auf Alkohol und habe in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichste Therapieansätze, darunter eine Stammzellenbehandlung, gesetzt.

Trotz diverser Behandlungen hätte ihr Körper in den vergangenen Jahren viel mitmachen müssen. „Ich habe nicht bedacht, wie lange die Genesung wirklich dauert. Ich musste sie vortäuschen, bis ich es geschafft hatte. Ich bin nach der Chemo und den Wechseljahren so sehr gealtert. Das ist etwas, worüber niemand spricht.“