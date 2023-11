2018 schockte Selma Blair ihre Fans mit der Nachricht, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt sei. Eine Diagnose, die sie auch selbst erst einmal verdauen musste. Rund fünf Jahre sind seitdem vergangen, in denen die Schauspielerin gelernt hat, mit der Autoimmunerkrankung zu leben und sie als Teil von sich zu akzeptieren.

„Ich denke, dass ich es verdient habe und dass ich in einer guten Position bin, um mich von meiner besten Seite zu zeigen. Es ist das erste Mal, dass ich Hoffnung habe. Und das hätte ich in meinem Leben noch nie sagen können“, offenbarte die 51-Jährige vor Kurzem im Gespräch mit der Zeitschrift „Glamour“. Von dieser wurde sie auch als eine von fünf Frauen des Jahres nominiert.

Ihre beste Seite möchte Blair vor allem der Männerwelt wieder zeigen. Und das tat sie scheinbar auch schon. Auf einer Geburtstagsparty eines Freundes lernte die Schauspielerin einen Mann kennen. Sie habe ihn zwar nur kurz getroffen, doch er zeigte ihr eine Seite von ihr, von der „ich nicht wusste, dass ich sie habe“.

„Das Wort ‚Behinderung‘ verwirrt die Leute einfach“

Sich wieder auf einen Mann einzulassen, sei für Blair nicht selbstverständlich. “Ich hatte eine schlechte Beziehung“, gab sie zu. Ihr damaliger Partner habe ihre verletzliche Situation ausgenutzt. „Mir war nicht klar, wie emotional missbräuchlich und kontrollierend die Beziehung war. Ich war überzeugt davon, dass ich es verdient hatte.“

Dem war natürlich nicht so. Sie lernte auf die harte Tour, was Liebe „für den Geist bedeutet. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Eine Mauer um Herz hat sich Blair dennoch nicht aufgebaut. „Ich glaube immer noch, wenn ich mir selbst treu bleibe, wird diese Person eines Tages in mein Leben treten.“ Vielleicht dieser eine Mann von der Party ihres Freundes, den sie laut eigener Aussage gerne wiedersehen würde.

Doch natürlich wisse sie auch um die Hürden, die ihre chronische Krankheit in einer Beziehung mit sich bringt. „Ich glaube, das Wort ‚Behinderung‘ verwirrt die Leute einfach“, sagte der „Legally Blonde“-Star. „Als ob ich keine Vagina hätte.“

Blair liebt Schauspielerei immer noch

Auch aufgrund dieser Erfahrungen machte Blair es sich in den vergangenen Jahren zur Aufgabe, den Leuten die Berührungsängste mit Multipler Sklerose zu nehmen und Betroffenen zu helfen.

Sie engagierte sich in der “Multiple Sclerosis Association of America” und der “American Association of People with Disabilities”. Im Zuge dessen schloss sie unter anderem Freundschaft mit Andraéa Lavant, einer Spezialistin für die Integration von Menschen mit Behinderungen, die als Beraterin für Marken und an Filmsets tätig ist.

Eine Freundschaft, die sie ihre Karriere reflektieren und erkennen ließ, wie sehr sie die Schauspielerei immer noch liebe. „Ich würde mich wirklich freuen, wenn ein toller Regisseur jemals auf die Idee käme, dass es etwas für mich gibt.“