Langjährige Fans von „Grey‘s Anatomy“ müssten ihn noch kennen: Dr. Ben Warren, gespielt von Jason George. 2010 stieg er mit der sechsten Staffel der Kultserie ein. Angefangen als Anästhesist hat seine Figur Warren eine Ausbildung als Chirurg angefangen und später seine Chefin Dr. Miranda Bailey, gespielt von Chandra Wilson, geheiratet. Gemeinsam sind sie zu einer der beliebtesten Paare der Serie herangewachsen.

Traum einer Feuerwehrkarriere

Acht Jahre nach dem Eintritt wechselte George zur „Grey‘s Anatomy“-Spin-Off Serie „Station 19“, wo seine Figur dessen Traum einer zweiten Karriere als Feuerwehrmann in die Tat umsetzte. (Achtung Spoiler:) In der aktuellen Staffel des Spin-offs erleidet der waghalsige Warren jedoch eine Schulterverletzung, die eine Rückkehr zur Mutterserie ebnete. Im Serienfinale teilte er Captain Andy Herrera schließlich mit, dass er wieder zurück ins Krankenhaus Grey Sloan gehen würde. Seine Begründung: Er möchte seine chirurgische Facharztausbildung beenden.

Trailer der letzten Staffel von Station 19

Auch in der Hauptserie hat man eine mögliche Rückkehr von Dr. Warren bereits angedeutet. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch etwas dauern. Am 1. Juli startete die 20. Staffel von „Grey‘s Anatomy“ bei Joyn und eine Woche später bei Pro Sieben. Warren wird erst in Staffel 21 seine Rückkehr feiern.