Die Erfolgsserie „Grey‘s Anatomy“ ist bekannt für schockierende Wendungen und tragische Todesfälle. Doch dies betrifft nicht nur die Patienten des bekannten „Seattle Grace Mercy West Hospitals“, sondern auch das engagierte Krankenhauspersonal. Eingefleischte Fans haben das Ableben ihrer Lieblingscharaktere bis heute nicht überwunden, über Jahre hinweg tauchten immer wieder Trauerpostings in den sozialen Medien auf.

Vorsicht Spoiler

Unvergessen bleiben Charaktere wie George O‘Malley, Lexie Grey, Derek Shepherd und natürlich Mark Sloan. Letzterer verstarb nach einem Flugzeugabsturz in Staffel 9. Für Schauspieler Eric Dane (51), der den plastischen Chirurgen, auch bekannt als „McSexy“, 138 Folgen lang verkörperte, war der Ausstieg aus der Erfolgsproduktion eine große Herausforderung. Offiziell wollte er damals „zu neuen Ufern aufbrechen“ und die Trennung mit Serien-Erfinderin Shonda Rhimes sei einvernehmlich verlaufen.

In einer Folge des Podcasts „Armchair Expert“ sorgt der Schauspieler, zwölf Jahre nach seinem „Grey‘s Anatomy“-Ausstieg, mit einer Aussage für Aufsehen. Im Gespräch mit Schauspieler Dax Shepard erzählt er: „Ich bin nicht gegangen, sondern ich glaube, ich wurde entlassen“. Weiters deutet er an, dass er zwar neben Ellen Pompeo und Patrick Dempsey zu einem der Serienlieblinge gehörte, aber sein Vertrag damals nicht verlängert wurde. Dies hätte zum damaligen Zeitpunkt auch etwas mit seinen Suchtproblemen zu tun gehabt.

Alkohol- und Drogenproblem

Der 51-Jährige hatte ein massives Alkohol- und Drogenproblem, das er in den Griff bekommen musste. Zudem kämpfte er über einen längeren Zeitraum gegen Depressionen. Als es zu der besagten Auflösung des Vertrags kam, wäre er „nicht mehr derselbe gewesen, den sie damals eingestellt hatten“. Der Podcast-Host kennt Dane bereits seit vielen Jahren, auch er hatte ein Suchtproblem, die beiden waren für eine Zeit lang in derselben Selbsthilfegruppe.

Doch auch der finanzielle Faktor sei ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen, er wäre über die Jahre hinweg „zu teuer“ geworden. Die Produzenten hätten für eine Nebenfigur nicht mehr so tief in die Tasche greifen wollen. Trotz des Serienausstiegs wendete sich für Dane alles zum Guten, denn er bekam sein Suchtproblem in den Griff und startete als Schauspieler durch.

Er glänzte in den vergangenen Jahren unter anderem als Nathan James in „The Last Ship“, Cal Jacobs in „Euphoria“ oder in „Bad Boys: Ride or Die“. Der Schauspieler könnte nach all den Jahren ohne Trauer oder Wut auf die Situation zurückblicken, er sei dem gesamten Team dankbar und hege auch keinen Groll gegen die Serien-Macher.