Elizabeth Reaser hat „Ja“ gesagt. Die Schauspielerin hat in aller Stille ihren langjährigen Lebensgefährten Bruce Gilbert geheiratet. Die aus „Grey’s Anatomy“ und „Twilight“ bekannte Darstellerin hat ihre Hochzeit lange geheim gehalten. So soll die Zeremonie laut einem Bericht in der „Vogue“ bereits im vergangenen Sommer in Italien stattgefunden haben.

„Sehr intensive Erfahrung“

Die Feierlichkeiten sollen im Wagner-Garten des Hotels Caruso stattgefunden haben – mit Blick auf die Amalfiküste. Ein Foto auf Instagram dokumentiert den malerischen Tag. Reaser trug ein transparentes, mit Perlen besetztes Kleid von Danielle Frankel. Dazu kombinierte sie Ohrringe, die ihr Trauzeuginnen zuvor geschenkt hatten.

In einem Interview mit der „Vogue“ schwärmte Reaser von ihrem Hochzeitstag: „Es war eine sehr intensive Erfahrung. Als wir uns das Eheversprechen gaben, geschah etwas mit uns. Es hat alles verändert. Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht zu weinen.“ Großer Glamour war bei der Hochzeit übrigens nicht unbedingt angesagt.

Nach der Trauung zog das Brautpaar mit einigen Gästen einfach die Schuhe aus und genoss einen Aperitivo. Richtig gefeiert wurde dann beim Abendessen. „Wir haben vor allem Champagner getrunken“, scherzt die 48-Jährige.

Reaser und Gilbert kennen sich seit 2017. Der Komponist hielt 2022 um die Hand der Schauspielerin an. „Ich war total geschockt“, erinnert sich Reaser an den Antrag. Trotzdem habe sie ohne zu zögern „Ja“ gesagt – eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut.