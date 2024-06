Trauer in der Musik-Welt: Shifty Shellshock ist tot. Das Gesicht des Sängers der Band Crazy Town dürfte vielen vor allem aus dem Video des Hits Butterfly bekannt sein.

Wie Promi-Blogger Perez Hilton berichtete, sei Shellshock, der mit gebürtigem Namen Seth Brooks Binzer hieß, am Montag leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.

In der Vergangenheit hatte Shifty Shellshock immer wieder mit Eskapaden für Schlagzeilen gesorgt. Jahrelang versuchte der Musiker, seine Drogensucht in den Griff zu bekommen. Im August hätte Shifty Shellshock seinen 50. Geburtstag gefeiert. Der Crazy Town-Sänger hinterlässt Teenagersohn Halo, der aus der Ehe mit Melissa Clark stammt und ein weiteres Kind.