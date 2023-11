Seit über 20 Jahren hat Robbie Williams keinen Alkohol mehr getrunken. Der Grund dafür? Wilde Abstürze in den 1990ern. In einem Interview mit der britischen „Sun“ spricht er nun erstmals ganz offen darüber: „Ich dachte, ich könnte am meistens schnupfen, die meisten Pillen schlucken, am meisten trinken, und ich hielt das damals für eine Superkraft“, packt er gegenüber der Zeitung aus.

Wie nah er dem Tod damals tatsächlich war, merkte er erst Jahre später. Während einer seiner Drogeneskapaden gefährdete er sein Leben, denn er schlief tagelang nicht, nahm nur Rauschmittel und machte Party – und war am Ende ganze sechs Tage lang wach, ohne ein einziges Mal zu schlafen.

Eine Flasche Vodka pro Tag

Zeitweise trank er, wie er zugibt, pro Tag eine ganze Flasche Vodka alleine. Seine Bandkollegen von „Take That“ hätten damals von seinem Party-Verhalten gewusst und sich Sorgen um ihren Freund gemacht. 1995 stieg Williams schließlich aus der Band aus. Mittlerweile ist er seit 20 Jahren clean, nimmt keine Drogen, trinkt keinen Alkohol mehr. Seit 2006 ist der Musiker mit Schauspielerin Ayda Field (44) zusammen, die haben inzwischen vier gemeinsame Kinder.

Am 8. November erscheint eine Dokumentation über das Leben von Robbie Williams auf Netflix.