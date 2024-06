„I’ve Been Looking for Freedom“, dröhnte es am Samstag Abend (22. Juni) durch das Münchner Olympiastadion. „The Hoff“ ließ es in altbewährter Manier mit Alpenrocker Andreas Gabalier rocken. Das es in Strömen regnete, tat der Partystimmung keinen Abbruch. Und natürlich trug auch Gabalier während des Hasselhoff-Auftritts „Baywatch“-Outfit.

Auch einen zweiten Star holte sich Gabalier auf die Bühne - Komiker Mario Barth gab den Moderator. Mit dieser Entscheidung waren die Fans im Vorfeld wenig glücklich, Gabalier erntete dafür eine Menge Kritik. Manche überlegten sogar auf Social Media lautstark, ihre Tickets zurückzugeben.

„Also langsam wird’s echt lächerlich, was da noch alles an Gästen ankommt. Wir haben Karten gekauft für Gabalier und nicht für irgendwelche Spezialgäste“, schimpfte eine Userin. Andere Fans veröffentlichten ähnliche Kommentare: „Tatsächlich braucht den Mario niemand auf einem Konzert“ oder „Zum Glück war ich beim Konzert auf der Loreley. Mario Barth wäre für mich ein Grund die Karte zu verkaufen.“

Mit David Hasselhoff waren alle hingegen voll zufrieden und freuten sich auf den Alt-Rocker. Und am Ende war die Stimmung prächtig, alle zufrieden - und das Konzert ein voller Erfolg. „Es war so schee heid. Trotz Regen super Stimmung! Und natürlich a perfekte Performance!“, schrieb ein User auf Facebook nach dem Konzert.