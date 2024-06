Am Mittwoch ging die Midseason-Premiere der Netflixserie „Bridgerton“ in London über den roten Teppich. Im Mittelpunkt des Abends stand natürlich der in der Serie frisch verlobte Colin Bridgerton, gespielt vom britischen Schauspieler Luke Newton (31). Aber nicht nur, weil sich die dritte Staffel der Erfolgsserie um die Liebesgeschichte von ihm und Penelope Featherington alias Nicola Coughlan (37) handelt.

Newton bestätigte nämlich seine Liebe zur Tänzerin Antonia Roumelioti (23) beim Verlassen der Afterparty. Fotos des US-Magazins „People“ zeigen die beiden Frischverliebten beim Händchenhalten. Die Tänzerin, der über siebentausend Menschen auf Instagram folgen, und der Schauspieler zeigen sich damit das erste Mal offiziell gemeinsam in der Öffentlichkeit als Paar. Gemunkelt wurde schon im Mai bei der Premiere der dritten Staffel „Bridgerton“ in New York, dass die beiden zusammen sind. Damals stellte Roumelioti aus einer Manhattaner Wohnung Spiegel-Selfies online. Diese legten die Vermutung nahe, dass sie Luke Newton auf das Event begleitete.

Ob die Tänzerin für den britischen Schauspieler das „Juwel der Saison“ ist, wurde von beiden allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Dies könnte viele „Bridgerton“-Fans freuen. Denn immer wieder gab es Gerüchte um eine Liebesgeschichte - auch jenseits der Leinwand - zwischen den Darstellern von „Penelope Featherington“ und „Colin Bridgerton“. Coughlan und Newton haben die Fan-Theorie jedoch bereits offiziell dementiert. Zwar stimme zwischen ihnen die Chemie, sie seien aber nur gute Freunde. Dies hält viele Fans dennoch nicht davon ab, an eine gemeinsame Zukunft der beiden - wie in der Serie - zu glauben.