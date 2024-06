In einem Interview mit dem US-Magazin „Vanity Fair“ hat Hollywoodstar Kate Winslet (48) nun verraten, dass der Dreh der traumhaften Titanic-Szene an der Reling eher einem „Albtraum“ glich. Insbesondere der berühmte Kuss mit Leonardo DiCaprio (49) war am Set offenbar wenig romantisch. „Oh Gott, es war so eine Sauerei“, sagt die Britin über die Szene, in der Winslets und DiCaprios Charaktere, Rose und Jack, erst mit ausgebreiteten Armen an der Reling stehen und sich dann küssen.

Sie hätten die Szene einige Male aufnehmen müssen und sie habe helles Make-up getragen und er dunkleres, erklärte Winslet. „Und nach jeder Aufnahme sah ich aus, als hätte ich einen Karamell-Schokoriegel gelutscht, weil sein Make-up auf mir abschmierte.“

Umgekehrt habe ihr Co-Star dank ihrer hellen Schminke ausgesehen, „als würde ein Teil seines Gesichts fehlen“. In ihrem „verdammten Korsett“ habe sie zudem nicht atmen können und sich immer wieder an der Reling das Knie gestoßen, so Winslet. Trotzdem sei sie im Rückblick sehr stolz auf den Film, der bei den Oscarverleihungen 1998 elfmal ausgezeichnet wurde: