Es blieb geheim: Sie drehte die HBO-Serie „The Regime“ im Vorjahr an den schönsten Locations wie Schönbrunn in Wien. Dienstagabend kam sie erneut nach Wien – und das blieb lange geheim. Im Wiener Gartenbaukino stellte sie an der Seite von Regisseur Stephen Frears die ersten beiden Teile der Serie vor. Der Applaus war der Hollywood-Schauspielerin sicher, als sie schwarz gekleidet die Bühne des Kinos betrat.

„Wir haben Kate gefunden“, postete das Gartenbaukino. Beim anschließenden Empfang ließ sich die Oscarpreisträgerin auch mit dem neuen Festwochen-Chef Milo Rau ablichten. Nebst Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler waren u.a. auch der Filmproduzent Dieter Pochlatko anwesend.