Die Mitgift machts. Seit der Attraktivierung der Filmförderungen in Österreich im Vorjahr tummeln sich die Superstars im Land. Derzeit ist es Nicole Kidman, die mit Dreharbeiten zu ihrer Fortsetzung der Hulu-Serie „Nine Perfect Strangers“ in Wien, Salzburg oder im Salzkammergut für Aufregung sorgt, gleichzeitig steht Natalie Portman in der Bundeshauptstadt für Szenen des Abenteuerfilms „Fountain of Youth“ vor der Kamera.