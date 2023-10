Es ist eine filmreife Geschichte, die das Leben schrieb: Die Hobbyhistorikerin Philippa Langley forcierte Grabungen, um die Gebeine von Richard III. zu finden. 2012 entdeckte man die Überreste des Monarchen unter einem Parkplatz in Leicester. Der britische Filmemacher Stephen Frears ("High Fidelity", "Die Queen"), hat die unglaubliche Story mit Sally Hawkins schrullig verfilmt. "The Lost King" ist aktuell im Kino zu sehen.



Wie kam Ihnen die Idee, aus dem Krimi um die Gebeine von Richard III. einen Film zu machen?

STEPHEN FREARS: Wie das immer passiert: Man bekommt ein Drehbuch zugesandt, liest es. Und entweder gefällt es einem oder nicht. Die Welt, in der ich lebe, ist klein. Ich wusste also, dass Steve Coogan und Jeff Pope dran sind. Unser letzter gemeinsamer Film "Philomena" war erfolgreich, also kamen sie mit dem Skript zu mir. Es ist ein ausgezeichnetes Drehbuch.



Wann ist ein Drehbuch gut?

Ich kann Ihnen nicht erklären, warum mich eine Geschichte interessiert und die andere nicht. Ich erkenne hochwertige Qualität und ich mag gute Witze. Am wichtigsten ist, dass die Geschichte interessant ist.



Sie lassen Richard III. als imaginären Freund auferstehen.

Das machte Spaß. Philippa sagte einmal, sie habe ihn nie gesehen, aber mit ihm gesprochen.