2018 vertrat er Österreich beim Eurovision Song Contest in Lissabon und sang sich auf den starken dritten Platz. Jetzt dürfen wir uns erneut mit ESC-Star Cesár Sampson freuen: Er wird zum ersten Mal Papa. „Ja, wir bekommen ein Baby“, verriet der Musiker gegenüber oe24.

Seine Ehefrau Frederika Kurtulikova sei bereits in der 35. Schwangerschaftswoche und der errechnete Geburtstermin somit Anfang Juli. Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, will Sampson noch nicht wissen - oder nicht verraten: „Hauptsache alle sind wohlauf“, so der Musiker.