Schauspielerin Sharon Stone (66) ist bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. In ihren Memoiren „The Beauty of Living Twice“ schrieb die 66-Jährige unter anderem über den Missbrauch in ihrer Kindheit sowie andere Rückschläge in ihrem Leben.

Sexueller Übergriff am Set?

In einer aktuellen Folge ihres Podcasts spricht sie über einen weiteren vermeintlichen Übergriff, der sie am Set des Films „Silver“ im Jahr 1993 ereilte. Der Produzent des Films wollte Stone damals zum Sex mit Co-Star William Baldwin (61) drängen, um die Leistung des Schauspielers zu verbessern. Aber die Chemie hätte nicht gestimmt, daraufhin widersetzte sich die junge Schauspielerin und wurde laut eigenen Aussagen zum Sündenbock gemacht sowie von dem Hollywood-Produzenten als „verklemmt“ beschimpft.

Sharon Stone

In ihrem Buch, das 2021 erschien, thematisierte sie den Vorfall, der sie bis heute zu verfolgen scheint, bereits einmal. Nun führte sie aus, dass es sich bei dem Produzenten um den verstorbenen Robert Evans gehandelt haben soll. Dieser habe sie für Baldwins schlechte Leistung vor der Kamera verantwortlich gemacht: „Er erklärt mir, dass ich mit Billy Baldwin schlafen sollte, denn wenn ich mit Billy Baldwin schlafen würde, würde Billy Baldwins Leistung besser werden. Wenn ich einfach Sex mit ihm hätte, würde das den Film retten.“

Retourkutsche und Anschuldigungen

Nach den aktuellen Anschuldigungen meldet sich Baldwin selbst zu Wort und schießt gegen die 66-Jährige. „Ich bin mir nicht sicher, warum Sharon Stone nach all den Jahren immer noch über mich redet? Ist sie immer noch in mich verliebt oder ist sie immer noch beleidigt, weil ich auf ihre damaligen Avancen nicht eingegangen bin. Vielleicht sollte ich auch ein Buch schreiben und die vielen verstörenden, perversen und unprofessionellen Geschichten über Sharon erzählen, die ich kenne?“, schreibt der Schauspieler auf X, vormals Twitter.