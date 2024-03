Im Oktober erschütterte der Tod von Friends-Star Matthew Perry die Schauspielwelt. Nun sind erste Details aus seinem Testament bekannt geworden. Wie „Page Six“ berichtet, wurden Lisa Ferguson und Robin Ruzan als Verwalterinnen seines Millionenvermögens eingesetzt.

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, soll Perry zum Zeitpunkt seines Todes insgesamt 1.030.000 Dollar besessen haben. Dazu kamen Schmuck, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Kunstwerke und Autos. Das Geld soll nun vor allem an seinen Vater John Perry, seine Mutter Suzanne Morrison und seine Halbschwester Caitlin Morrison gehen. Diesen Wunsch soll Perry bereits 2009 in seinem Testament niedergeschrieben haben.

Auch seine Ex-Freundin Rachel Dun, mit der Perry in den 2000er Jahren liiert war, soll etwas erben. In seinem Testament findet sich auch ein Passus, wonach etwaige Kinder des Schauspielers explizit leer ausgehen sollen. Perry hatte jedoch zeitlebens keine Kinder, sodass dieser Passus irrelevant ist.

Perry starb am 28. Oktober in seinem Whirlpool in Los Angeles. Es wird vermutet, dass der Schauspieler nach der Einnahme von Ketamin einen Herzinfarkt erlitt und anschließend ertrank. In seinem Blut wurden Spuren des starken Schmerzmittels aus der Gruppe der Opioide gefunden.