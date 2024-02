Was für ein Auftritt: Während ihrer Show in Vancouver überraschte Pop-Star Madonna (65) ihre Fans und begrüßte Pamela Anderson (56) als besonderen Gast auf der Bühne. Die „Baywatch“-Ikone trat während Madonnas Songklassiker „Vogue“ aus dem Jahr 1990 auf. Mit schwarzem Pullover und im Minirock fungierte sie dabei als Jurorin – und zeigte sich einmal mehr ganz ohne Make-up:

Madonna teilte auch Bilder von dem Abend in ihrer Instagram-Story. „Die besten Beine in der Stadt“, schrieb die Queen of Pop dazu und verschickte ein Herz an ihren besonderen Gast.

Madonna seit Herbst auf Tour

Die Sängerin hatte wegen einer schweren Erkrankung den Beginn ihrer Konzert-Tournee „Celebration Tour“ verschieben müssen. Sie startete schließlich im vergangenen Herbst in London und ist noch bis Ende April unterwegs. Das große Finale steigt am 26. April in Mexiko-Stadt.