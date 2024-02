Sigi Fink (39) ist in ganz Österreich für seine lustigen Aktionen bekannt, der gebürtige Südtiroler ist seit vielen Jahren erfolgreich als Wetterfrosch im Radio und Fernsehen unterwegs. Pünktlich zum Faschingdienstag ließ sich der Ö3-Star ein ganz besonders Kostüm einfallen.

Lustiger Besuch im ORF-Studio

Er überraschte ORF-Kollege Stefan Gehrer in seiner Sendung „Aktuell nach Fünf“ und moderierte als Christa Kummer das Wetter. Zuvor musste für seine neue Rolle natürlich das passende Kostüm her, in einem Video auf Instagram gibt er Einblicke in seine Verwandlung. Aus Sigi wurde mit einigen wenigen Handgriffen Christa.

„Christa“ entschied sich für ein schickes Leoparden-Kleid und Pumps, auch Haare und Make-up mussten für ihren großen Auftritt im Fernsehen natürlich sitzen. Vor dem Einzug ins Studio musste auch ein schnelles Catwalk-Training her, denn das Laufen auf hohen Schuhen will gelernt sein. Am Ende war der Moderator kaum wiederzuerkennen. Mit seiner Aktion sorgt er für viele Lacher im Netz. Auch Gehrer freute sich über seinen Besuch und begrüßte ihn lachend.

„Wir durften heute Stefan Gehrer in #AktuellnachFünf überraschen und ein bisschen verwirren 😅🙏🏼🤭

Allen noch einen schönen Faschingsdienstag!“, schreibt Fink.

Die echte Christa Kummer schätzte seine persönliche Hommage an ihre Arbeit und kommentierte: „Ich lache jetzt noch! Danke Sigi für die lustige Show“.