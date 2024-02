Es ist nicht das erste Mal, dass über eine mögliche Rückkehr von Herzogin Meghan (42) in die Schauspielbranche gemunkelt wird. Seitdem die Ehefrau von Prinz Harry (39) der Anwalts-Serie „Suits“ den Rücken gekehrt hat, ist immer wieder im Gespräch, dass die 42-Jährige zurückkehren soll. „Es war eine großartige Show, mit einer tollen Besetzung und Crew. Wir hatten wirklich eine gute Zeit. Ich war sieben Staffeln lang dabei, also eine ziemlich lange Zeit“, äußerte sie sich in einem früheren Interview mit der „Vanity Fair“.

Neuauflage mit Herzogin Meghan

Die Zweifachmama verkörperte dort die Anwältin Rachel Zane. Doch das große Wiedersehen blieb aus, Meghan war nicht zu sehen. Nun sind die Gerüchte erneut angeheizt worden, denn die Serie wird ein Spin-off „Suits: Los Angeles“ bekommen. Laut einem Bericht von „The Sun“ soll Macher Aaron Korsch bereits einige Episoden geschrieben haben.

Zudem sei „NBCUniversal“ im Gespräch mit dem Agenten der Herzogin. Wie es weiter heißt, soll ein Insider ausgeplaudert haben, dass das Studio „bereit sei, jeden Preis zu zahlen“. Alles nur, damit die 42-Jährige wieder in ihre alte Rolle schlüpft, wenn auch nur für einen Gastauftritt.

Wie „Express“ schreibt, wäre der Sender sogar bereit, Meghan als Regisseurin an Bord zu holen. Die Dreharbeiten sollen bald starten, daher ist eine Entscheidung in den kommenden Wochen zu erwarten.

Die Serie „Suits“ flimmerte von 2021 bis 2019 über die Bildschirme. Im Jahr 2023 wurde das Interesse an der Anwalts-Serie neu entfacht, daran sei der Streaminggigant „Netflix“ Schuld. Sie hatten die Serie zu ihrer Plattform hinzugefügt. Da der Zuspruch der Fangemeinde so groß war, entschlossen sich die Macher, an einem Spin-off zu arbeiten.