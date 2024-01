Das Leben des amerikanischen Musikers Pharrell Williams kommt als Lego-Film auf die Leinwand. Das gaben der dänische Spielwarenhersteller und der 50-jährige Popstar kürzlich bekannt. „Wer hätte gedacht, dass aus dem Spielen mit Legosteinen als Kind ein Film über mein Leben wird“, schrieb Williams auf Instagram.

Idee vor fünf Jahren geboren

Und fügte hinzu: „Das ist der Beweis, dass man es schaffen kann.“ US-Kinostart ist demnach der 11. Oktober 2024. Regie führt Morgan Neville, den Williams laut Lego-Mitteilung als Legende bezeichnete. Wann der Film mit dem englischen Titel „Piece by Piece“ in Deutschland zu sehen sein wird, war zunächst nicht bekannt.

Die Idee für den Film hatte der Sänger schon länger. Vor fünf Jahren habe er Neville von seiner Filmidee erzählt. „Es war einer dieser seltenen Momente, in denen ich in einer Sekunde wusste, dass dies eine Reise war, die ich fortsetzen wollte. Wir haben ein unglaubliches Team von kreativen Menschen zusammengebracht, um eine neue Art von Film zu produzieren. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute ihn sehen.“

Williams will mit dem Film sein Leben erzählen. Der heute 50-Jährige wuchs als Sohn eines Handwerkers und einer Lehrerin im US-Bundesstaat Virginia auf. Schon in der Schule begann er, mit seinem späteren Bandkollegen Chad Hugo Musik zu machen. Später gründeten sie das Songwriter-Duo The Neptunes und schrieben zahlreiche Hits für bekannte Musiker wie Britney Spears, Beyoncé, Justin Timberlake und die Band Daft Punk. 2006 veröffentlichte er sein eigenes Debütalbum „In My Mind“. 2014 gelang ihm mit dem Song „Happy“ der endgültige Durchbruch.