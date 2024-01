Ryan Gosling ist für die diesjährigen Academy Awards als bester Nebendarsteller nominiert, dank seiner Darstellung als Ken in der Blockbuster-Komödie „Barbie“, die insgesamt acht Oscar-Nominierungen erhielt. Goslings Besetzung war ursprünglich umstritten, da in den sozialen Medien Debatten darüber ausbrachen, ob er zu alt sei, um die Puppe zu spielen.

„So stolz auf meinen Mann. So viel Hass, als er diese Rolle übernahm“, schrieb seine Ehefrau Eva Mendes jetzt auf Instagram, begleitet von einem Foto aus einem Rolling-Stone-Artikel, in dem stand, dass Gosling „cringe“ als Ken sei.

„So viele Leute, die versuchten, ihn dafür zu beschämen. Trotz all der #NotMyKen-Spottkampagnen und der über ihn geschriebenen Artikel hat er diesen völlig originellen, witzigen, herzzerreißenden und mittlerweile ikonischen Charakter erschaffen und bis zu den Oscars gebracht. So unglaublich stolz darauf, diese Barbie von Ken zu sein.“

Auch America Ferrera, die an der Seite von Gosling in Greta Gerwigs „Barbie“ die Rolle der Gloria spielte, äußerte sich positiv: „Er ist brillant als Ken!“ schrieb sie in den Kommentaren. „Er hat eine Dreifach-Salto-Performance hingelegt! Wir haben so viel Glück, dass er es war, und ich bin so dankbar, wie er mit seinem Superstar-Status aufgetreten ist und weiterhin unterstützend für alle Frauen in diesem Prozess da ist!! Er ist eine Klasse für sich und unglaublich verdient und talentiert.“

Robbie und Gerwig nicht nominiert

Gosling selbst hat sich indes enttäuscht darüber gezeigt, dass zwar er, aber weder Regisseurin Greta Gerwig noch Schauspiel-Kollegin Margot Robbie für einen Oscar nominiert worden sind. „Es gibt keinen Ken ohne Barbie, und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie“, wurde der 43-Jährige von den Portalen „Variety“ und „People“ zitiert.

Regisseurin Gerwig und Hauptdarstellerin Robbie nicht nominiert © APA/AFP

Auch die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat sich bereits in die Debatte eingeschaltet. „Greta und Margot, es kann zwar schmerzen, an den Kinokassen zu gewinnen, aber nicht Gold mit nach Hause zunehmen, aber eure Millionen von Fans lieben euch“, schrieb Clinton am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter.

Die Oscar-Nominierungen für die 96. Academy Awards wurden am Dienstag verkündet. Der Kassenhit „Barbie“ erhielt acht Nominierungen, darunter in der Kategorie „Bester Film“ sowie für die zwei Songs „What Was I Made For?“ von Billie Eilish und „I“m Just Ken“, gesungen Gosling.

Gerwig erhielt allerdings keine Nominierung in der Kategorie “Beste Regie“ und Robbie, die in dem Film die Plastikpuppe Barbie spielt, ist nicht unter den Nominierten in der Kategorie “Beste Schauspielerin“.